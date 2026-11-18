УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. В Екатеринбурге депутаты поддержали внесение изменений в правила благоустройства, которые упорядочат размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) на городских территориях и закрепят механизм контроля за работой операторов сервисов проката.

Представил проект изменений в правила благоустройства города на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию исполняющий обязанности директора департамента транспорта администрации города Николай Вахлов.

Проект вводит понятия «средство индивидуальной мобильности» и «оператор средств индивидуальной мобильности». К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства с двигателем, предназначенные для индивидуального передвижения.

Одно из нововведений — создание перечня разрешенных мест размещения прокатных СИМ. Его утвердит администрация Екатеринбурга отдельным правовым актом. Коммерческое размещение устройств на территориях общего пользования за пределами этих мест будет запрещено.

Проект также устанавливает требования к расположению стоянок. Их предлагается организовывать вдоль тротуаров со стороны, удаленной от проезжей части, в буферных зонах между тротуарами и велодорожками.

Отдельно прописан порядок освобождения городских территорий от неправильно размещенных устройств. После уведомления администрации оператор обязан не позднее чем через два часа убрать СИМ с территории общего пользования и сообщить о выполнении требования. Администрация, в свою очередь, утвердит порядок выявления таких устройств и информирования операторов.

По итогам обсуждения большинством голосов комиссия поддержала включение проекта изменений в повестку заседания Екатеринбургской гордумы. «Если изменения в правила благоустройства будут приняты депутатами, следующим шагом станет утверждение перечня мест размещения СИМ и порядка выявления устройств, оставленных за их пределами. Также потребуется внести изменения в проекты организации дорожного движения. Кроме того, планируется подготовить предложения по корректировке областного закона об административных правонарушениях, чтобы установить ответственность за несоблюдение новых требований», — сообщили в департаменте информполитики горадминистрации.