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В Екатеринбурге ужесточат правила использования электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Правила размещения и использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют закрепить в Правилах благоустройства Екатеринбурга. Соответствующий проект изменений сейчас проходит общественные обсуждения, предложения и замечания к нему принимаются до 29 сентября, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Проектом предлагается впервые закрепить в Правилах благоустройства понятие «средство индивидуальной мобильности». Согласно проекту, СИМ предлагается определить как транспортные средства с одним или несколькими колесами, предназначенные для индивидуального передвижения человека с использованием двигателя, такие как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные средства.

«Сейчас мы готовимся к внесению изменений в Правила благоустройства, следом выпустим постановление Администрации города и внесем изменения в ПОДД. Кроме того, планируем направить предложения по внесению изменений в областной закон об административных правонарушениях, чтобы установить соответствующие штрафы. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающее соглашение, в рамках которого они будут нести ответственность за надлежащую организацию работы», – пояснил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Вахлов.

Отдельно проект устанавливает требования к местам размещения СИМ. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности не должны загораживать запасные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, а также мешать обзору проезжей части на перекрестках и пешеходных переходах. Места для их размещения должны находиться на хорошо освещенных территориях.

Изменения также затронут велопарковки. Их предлагается определить как места для длительной стоянки или хранения велосипедов и немеханических транспортных средств индивидуальной мобильности, оборудованные специальными конструкциями без рекламного поля.

В мэрии считают, что новые нормы создадут правовые основания для контроля за размещением и использованием СИМ и позволят повысить безопасность на территории Екатеринбурга.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 29 сентября. Предложения и замечания можно направить через сайт, портал «Госуслуги», в письменной форме в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по адресу: улица 8 Марта, 8б. Также мнение можно оставить в журнале учета посетителей экспозиции проекта в здании администрации Екатеринбурга по адресу: переулок Банковский, 1. Экспозиция работает с понедельника по четверг с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, в пятницу — до 16:30.

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