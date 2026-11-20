УрБК, Москва, 20.11.2026. Средства на счетах эскроу за девять месяцев 2026 года увеличились меньше, чем за аналогичный период прошлого года: на 0,3 трлн рублей (или на 4,2 %), — сообщается в аналитическом обзоре регулятора «Банковский сектор».

«Это связано с ускорением ввода жилья в эксплуатацию (объем раскрытия счетов эскроу увеличился на 0,8 трлн руб. к 9 месяцам 2025 года) при сопоставимых объемах выдач ипотеки на новостройки», — отмечают аналитики Банка России.

По их оценке, наиболее заметный рост средств на эскроу‑счетах наблюдался в сентябре: он был вызван повышенной активностью в ипотечном сегменте перед ужесточением условий «Семейной ипотеки». В обзоре уточняется, что в сентябре произошло заметное ускорение выдач ипотеки (+1,4 %), так как люди стремились взять кредит по старым условиям, пока ставка и максимальная сумма не начали зависеть от количества детей и региона, а срок действия льготной ставки не ограничили 15 годами. С 01.10.2026 новые условия «Семейной ипотеки» вступили в силу.

Согласно данным обзора, задолженность населения по ипотеке выросла на 1,3 трлн руб. (или на 5,5 %) (за 9 месяцев 2025 года — на 0,8 трлн руб., или +3,8 %) — до 25,1 трлн руб. В III квартале прирост составил 0,6 трлн руб. (или +2,3 % к II кварталу). Всего за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 3,6 трлн руб. (+35 % к результату за 9 месяцев 2025 года). Доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач остается высокой — 63 % по итогам девяти месяцев 2026 года, хотя она постепенно снижается (в I квартале 2026 года — около 70 %, во II–III кварталах 2026 года — около 60 %). Регулятор ожидает, что с учетом ужесточения условий «Семейной ипотеки» рост ипотечного портфеля в IV квартале несколько замедлится.

По оценкам Банка России, по итогам 2026 года прирост задолженности населения по ипотеке может быть ближе к нижней границе прогнозного диапазона в 7–10 %.

Кроме того, более трети прироста требований банков к компаниям (38 %) за девять месяцев пришлось на строительные компании — 3,2 трлн руб., в том числе на застройщиков жилья (1,4 трлн руб.). Всего требования банков к юридическим лицам за 9 месяцев увеличились на 8,3 трлн руб. (+8,1 % против +6,6 % за 9 месяцев 2025 года) — до 111,7 трлн руб.Качество ипотечных кредитов остается приемлемым: доля проблемных ипотечных кредитов на 01.10.2026 составила 2,0 %; с начала года она выросла на 0,3 п. п. Проблемная задолженность на 72 % покрыта резервами; с учетом наличия залогов риски по ней минимальные.

Стандарты ипотечного кредитования остаются высокими благодаря жесткой макропруденциальной политике: по итогам 9 месяцев на ипотеку с повышенным риском пришлись умеренные 20 % выдач, а доля кредитов с повышенным риском в общем объеме выдач во II и III кварталах снизилась до 19 % (22 % в I квартале 2026 года и около 30 % в I–III кварталах 2025 года), — отчитался ЦБ.