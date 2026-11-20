УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. В Екатеринбурге в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и части центральных районов с 00:00 23 ноября до 12:00 27 ноября ограничат подачу горячей воды от 95 центральных тепловых пунктов.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что ограничение связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1 тыс. 200 мм, который обеспечивает подачу холодной воды на Среднеуральскую ГРЭС. Работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы инженерных сетей. Их проведение неотложно, поскольку устойчивые отрицательные температуры наружного воздуха еще не установились.

Теплоснабжение потребителей продолжится в штатном режиме. Чтобы сократить число жителей, которых затронет ограничение горячего водоснабжения, МУП «Водоканал» максимально увеличит подачу холодной воды на тепловые источники Екатеринбурга. После завершения ремонтных работ подачу горячей воды восстановят. «Водоканал» будет работать в круглосуточном режиме.

«Администрация Екатеринбурга контролирует ход работ и координирует взаимодействие ресурсоснабжающих организаций. При возникновении вопросов по работе систем горячего водоснабжения и отопления жителям следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Дополнительную информацию можно получить в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 304-12-05 и 304-12-08, а также с помощью сервиса «Тепловая справочная служба»», — сообщили в департаменте.