Тепло в каждый дом

Отопительный сезон 2026–2027 годов стартовал в Екатеринбурге 15 сентября по официальному постановлению главы города Алексея Орлова. Старт отопительного сезона в стране не привязан к жестким календарным датам, а зависит от фактических погодных условий, а именно от сохранения среднесуточной температуры воздуха ниже плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд. Уральская столица традиционно начинает подачу тепла заранее, чтобы гарантировать комфорт, безопасность жителей и бесперебойную работу социальной инфраструктуры в условиях сурового климата.

К настоящему моменту город практически завершил подключение к теплу: батареи согрелись в 98,3% многоквартирных домов и подавляющем большинстве социальных учреждений. Подводя первые итоги, заместитель главы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла детально отчитался о проделанной работе и заявил: «На данный момент отопление запущено в 458 детских садах, 198 школах и 193 учреждениях здравоохранения». Ранее департамент информационной политики сообщал о подключении 177 школ, 414 детских садов и 129 объектов здравоохранения, что демонстрирует планомерное и ежедневное расширение охвата тепловыми сетями. Изначально заместитель главы уральской столицы ставил перед коммунальными службами четкую задачу устранить все имеющиеся замечания и полностью запустить город до 30 сентября. В первую очередь тепло традиционно подавали в социальные объекты и учреждения с круглосуточным пребыванием людей, а ход подключения и качество теплоснабжения городские власти контролируют в ежедневном режиме.

В оставшихся полутора процентах многоквартирных домов отопление пока отсутствует из-за локальных аварийных ситуаций. Причины могут быть разными, начиная от повреждений на внешних магистральных теплосетях и заканчивая неисправностями внутридомовых коммуникаций или проблемами на отдельных стояках. При повреждении наружных сетей работы оперативно выполняют теплоснабжающие организации, а за устранение неисправностей внутридомовых систем отвечает управляющая компания или товарищество собственников жилья.

Успешный старт отопительного сезона стал результатом серьезной подготовительной работы, проведенной в межотопительный период. Готовность жилищного фонда к зиме составила 95%, а социальной сферы — 98%. Паспорта готовности получили 76% многоквартирных домов и 89% социальных объектов. За лето организации ЖКХ подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов и более 3,8 тыс. км тепловых сетей. Специалисты модернизировали порядка 42 км сетей и провели четыре этапа гидравлических испытаний, устранив все выявленные повреждения.

По ряду участков представители горадминистрации проводили рейды для контроля хода подготовки к подаче тепла. Так, в конце августа заместитель главы города Владимир Гейко проверял работы по замене магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кишиневская, 56, и благоустройство дворовых территорий в Ленинском и Октябрьском районах.

В пресс-службе горадминистрации сообщали, что на участке тепловой сети от котельной на ул. Кишиневской в 2026 году в рамках инвестиционной программы АО «ЕТК» модернизируют 3,5 км однотрубных трубопроводов. Старые сети отопления заменили трубопроводами в современной ППУ-изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля. Трубопроводы горячего водоснабжения также обновили — вместо стальных уложат трубы из полимерных материалов. В. Гейко отмечал, что существующие сети на указанном участке имеют значительный износ, а их минеральная теплоизоляция уступает современным материалам по теплоизоляционным свойствам. Модернизация позволила повысить надежность и качество теплоснабжения, а замена трубопроводов горячего водоснабжения — улучшить органолептические свойства воды и обеспечить необходимую температуру в местах водоразбора.

В самом жилом фонде также были проведены значительные работы. Коммунальные службы заменили 18,29 тыс. погонных м труб отопления, 17,44 тыс. м сетей горячего и 19,70 тыс. м холодного водоснабжения, а также 10,76 тыс. м канализации. Кроме того, были загерметизированы 32,41 тыс. п. м межпанельных стыков, отремонтированы 32,89 тыс. кв. м кровли, 6,49 тыс. кв. м отмостки и 8,58 тыс. кв. м фасадов.

На заседании городской комиссии также обсудили качество горячей воды. В филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс» пояснили, что временное превышение нормативов по содержанию железа, которое фиксировалось в сентябре в отдельных районах, напрямую связано с ежегодным запуском отопления и промывкой систем. По мере завершения необходимых работ и выхода системы на штатный режим показатели горячей воды улучшатся. В компании подчеркнули, что для подготовки горячей воды на теплоисточниках используется питьевая вода МУП «Водоканал», которая полностью соответствует санитарным нормам и находится на постоянном лабораторном контроле.

При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Также получить информацию или сообщить об аварии можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 304-12-05 и 304-12-08. «Ход подачи тепла потребителям контролируется городскими властями в ежедневном режиме», — сообщили в департаменте информполитики горадминистрации.