В Екатеринбурге в рамках «Евразийской недели маркетинга» состоялся круглый стол «Бренд Екатеринбурга и его продвижение», приуроченный ко Дню основания города. Мероприятие собрало представителей администрации, бизнеса, экспертов в сфере маркетинга, туризма, ресторанного дела и развития городской среды, а также представителей СМИ.

Как уже писал УРБК на мероприятии с докладом «Главное внутри» выступила директор департамента общественных связей администрации города Екатерина Форукшина. Однако не менее содержательной оказалась дискуссия, развернувшаяся после доклада. Ее участники — рестораторы, эксперты по городской среде, представители бизнеса и СМИ — предложили собственный взгляд на то, чем и как привлекать гостей в уральскую столицу.

В дискуссии приняли участие операционный директор RestaManagement (GAVI, RosyJane) Алексей Балуев, управляющий партнер Дома уральской кухни KITCHEN Анна Кузнецова, создатель «Мариинских изб» Игорь Черноголов, эксперт в сфере культуры и архитектуры, арт-директор бара «Молодость» Александр Цариков Директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев, основатель ИД «Банзай» Юрий Матвеев, учредитель агентства «УралБизнесКонсалтинг» Евгенией Потапов. Участники обсудили роль гастрономии, промышленности и событийной повестки в формировании образа города, а также меры для усиления его узнаваемости. В частности, были предложены проекты Года уральской кухни или реставрации части наследия уральского конструктивизма.

Владимир Жолобов подчеркнул, что тема бренда Екатеринбурга уже неоднократно поднималась в рамках повестки деловых мероприятий и ранее прорабатывались 2 концепции: «Екатеринбург — город встреч и событий» и «бизнес-город». Владимир поделился своим мнением, что городу необходимо и дальше развивать крупные деловые проекты по аналогии с «Иннопром» и «Ночь музыки», привлекая экспертов не только со всей страны, но и зарубежных коллег.

«Мы постоянно мониторим деловые пространства города. Понимаем текущий дефицит — не хватает отелей 4-5* с конференц-залами на 500 и более человек, профессиональных отраслевых мероприятий. У нас накоплена серьезная экспертиза, и мы готовы к позитивному, конструктивному взаимодействию с городскими властями и бизнесом, чтобы совместными усилиями продвигать бренда Екатеринбурга, который будет отражать главное — характер и потенциал города», — сказал Владимир Жолобов.

Уральская кухня как точка сборки

Одной из центральных тем обсуждения стала гастрономия. Из уст Алексея Балуева прозвучало предложение объявить в Екатеринбурге год уральской кухни — как логичное продолжение уже существующих инициатив. Сегодня в городе проходит фестиваль аутентичной уральской кухни (АУК), который в 2026 году стартовал уже в пятый раз: в нем участвуют 60 ресторанов из 11 городов Свердловской области, а гала-ужин собирает десять уральских шеф-поваров. Летом к нему добавляется фестиваль «Урал. Музыка. Еда», объединяющий гастрономию и «Уральскую ночь музыки».

Однако, по мнению участников дискуссии, одного фестивального календаря недостаточно — нужна системная образовательная база. В качестве ориентира был приведен Красноярск, где при Сибирском федеральном университете работает Институт гастрономии им. Поля Бокюза — единственный в России филиал легендарной французской школы, выпускающий шеф-поваров с высшим образованием. «Если мы говорим об уральской кухне, должна быть школа уральской кухни, и система образования должна быть под это заточена», — отметила Анна Кузнецова.

Отметили участники дискуссии и парадоксальную ситуацию: студенты из Сибирского федерального университета приезжают изучать уральскую кухню, хотя профильные кафедры есть и в Екатеринбурге — в частности, в УрГЭУ, где кафедра технологии питания уже несколько лет занимается продвижением бренда «Уральская кухня» и составлением гастрономической карты региона.

По словам Юрия Матвеева, создание полноценной академии — вопрос не административного ресурса, а инициативы бизнеса: «Кто-то должен взять инициативу. Пусть открывают прекрасную академию, десять ресторанов — и пусть к нам едут учиться». В качестве успешного примера привели опыт Екатеринбурга в парикмахерском искусстве: местная академия, открытая год назад, уже принимает студентов со всей страны, а на недавнем евразийском чемпионате по бьюти-индустрии ее представители забрали 11 из 14 наград.

Конструктивизм: бренд, который требует упаковки

Оживленная дискуссия развернулась вокруг памятников конструктивизма, которые, по словам эксперта в сфере культуры и архитектуры Александра Царикова, требуют особого внимания со стороны властей, находятся в неприглядном виде и нуждаются в реставрации.

Екатеринбург — город, где сохранилась квартальная застройка этого стиля: в 1920–1930-х годах здесь возвели более 140 промышленных, общественных и жилых зданий. «Конструктивизм — один из главных брендов столицы Урала», — констатировал Александр Цариков и в дискуссии, напомнив, что целый ряд объектов — Городок чекистов, гостиница «Исеть», Дом обороны, комплекс соцгорода на Уралмаше — находится в плачевном состоянии.

Прозвучала и радикальная метафора: конструктивизм нельзя «упаковать» так же, как современное искусство, — ему требуется не руинированное состояние. «Нельзя упаковать то, что разрушается», — резюмировал Александр Цариков. При этом было отмечено, что реставрация — вопрос собственности и ответственности, а не только бюджетных средств. В качестве возможного драйвера темы упомянули инициативу объявить 2027 год Годом конструктивизма в Екатеринбурге.

Событийная повестка

Третий блок предложений касался того, как встроить презентацию города в уже существующие деловые события. Прозвучала конкретная идея: при согласовании любых мероприятий, где администрация города выступает партнером, включать в программу короткий — на три-пять минут — блок о Екатеринбурге.

«Тот же СБЕР привозит тысячу человек. Можно мы три минуты расскажем про Екатеринбург? И тогда на всех мероприятиях, где собираются люди из других регионов, мы будем спокойно себя продвигать. Они будут здесь это слышать, а им деваться некуда», — сформулировал Игор Черноголов участник дискуссии, назвав такой формат «вынужденным, но самым полезным слушанием».

Эта реплика перекликается с уже озвученными планами администрации: в 2026 году социальная реклама Екатеринбурга размещалась в Москве и Санкт-Петербурге, а в следующем году к сотрудничеству подключатся Белоруссия и Египет. Однако, по мнению экспертов, работа с теми, кто уже приехал в город, может дать не меньший эффект, чем внешняя реклама.

Кого ждем и что фиксируем

Отдельный сюжет дискуссии — необходимость зафиксированного портрета целевой аудитории. «Пока у нас не запротоколировано, какая аудитория нужна, — всем не угодишь. Какие цели мы как город решаем благодаря привлечению туристов?» — поставил вопрос Сергей Балакирев.

Прозвучали разные ответы: бизнес-туристы (их, по статистике, около 70%), молодежь, гастротуристы, семьи. Отметил эксперт и то, что Екатеринбург обладает двумя сильными смыслами — самодостаточностью и самовлюбленностью, — которые могут стать идейной основой бренда, но требуют перевода на язык коммуникаций.

В качестве инструмента, который мог бы упорядочить эту работу, предложили как можно скорее опубликовать коммуникационную стратегию города. По словам участников, наличие такого документа позволило бы бизнесу и городским сообществам сверять свои проекты с общей логикой бренда, а не спорить о каждом из них заново.

Прозвучала и идея создать рабочую группу при администрации, которая могла бы координировать усилия бизнеса, гастроиндустрии и культурных институций.

«Только все вместе мы сможем сделать так, что нас будут выбирать», — резюмировала Екатерина Форукшина, согласившись с тем, что конечная цель — не просто увеличить турпоток, а сделать так, чтобы турист захотел вернуться или даже стать жителем Екатеринбурга.

Таким образом, обсуждение после доклада показало: запрос на бренд у бизнеса и экспертного сообщества есть, а предлагаемые решения — от академии уральской кухни до «трех минут» на каждом крупном форуме — носят вполне практический характер. Вопрос лишь в том, насколько быстро эти инициативы удастся встроить в единую коммуникационную рамку, которую администрация обещает представить в следующем году.