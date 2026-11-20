УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. На молокоперерабатывающем предприятии в Алапаевске (Свердловская область) выявлены многочисленные антисанитарные нарушения и нарушения в работе ФГИС «ВетИС» («Меркурий»).

В пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что в проверка проходила с 11 по 13 ноября. «В частности нарушения выявлены в производственных помещениях и зоне разгрузки — полы деформированы, что препятствует дезинфекции и качественной мойке. При входах в цеха отсутствуют дезинфицирующие коврики, а мокрые, полы и стены в холодильной камере выполнены из материалов, которые плохо поддаются санобработке. В производственных помещениях нет гигрометров и термометров», — сообщили в пресс-службе.

В работе ФГИС «ВетИС» («Меркурий») следующие нарушения: в записях о продукции указываются неверные сроки действия протоколов испытаний, отсутствует информация о проведенных лабораторных исследованиях.

Индивидуальному предпринимателю (ИП), владеющему производством выдано предписание об устранении нарушений и составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.