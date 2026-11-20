УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. В управлении Росреестра по Свердловской области рассказали о сервисах и возможностях Геопортала СНГ, где на сегодняшний день размещено 48 базовых и тематических слоев и более 17 млн объектов: туристические маршруты, объекты культурного наследия, памятники Великой Отечественной войны, гостиницы и другие.

В пресс-службе управления сообщили, что платформа создана в 2026 году в интересах граждан, государственных и муниципальных органов власти и бизнеса для поиска актуальных пространственных данных и сервисов в странах-участницах СНГ. Проект реализуется в соответствии с Межгосударственной программой сотрудничества в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

На платформе действуют сервисы «Я — Турист» (планирование путешествий, готовые маршруты и места проживания), «Я — Работник» (подбор вакансий с фильтрами по сфере деятельности и виду занятости), «Я — Инвестор» (выбор инвестиционных площадок и объектов недвижимости с оценкой рисков и потенциала) и «Я – Студент» (выбор образовательных учреждений и учебных программ). Разрабатывается пятый сервис — в сфере спорта.

«Геопортал СНГ — это важнейший шаг к объединению цифрового пространства стран. Благодаря платформе вы сможете открыть туристический потенциал любой страны-участницы, определиться с выбором учебного заведения, затем построить перспективную карьеру и выявить привлекательные инвестиционные объекты», — отметила заместитель руководителя Управления Дарья Белых.

В перспективе на базе Геопортала планируется создать Цифровой атлас СНГ с картами по тематикам («Природа и экология», «Население и экономика», «История и культура» и др.) — для образовательных и научных целей, развития экономики, привлечения инвестиций и туристического потенциала.