УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Екатеринбурге завершился прием заявок на соискание премии Ф. Н. Красовского. Всего поступило 42 заявки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

В заявочной кампании приняли участие ученые, преподаватели, инженеры, разработчики картографо-геодезического оборудования и геоинформационного ПО, а также молодые специалисты. Одним из участников является «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Ямалова». Предприятие выдвинуло авторский коллектив на соискание премии за разработку и серийное производство линейки геодезических приборов мирового уровня.

«Данная разработка способна стать основой для формирования импортонезависимого топографо-геодезического обеспечения Российской Федерации. Решая эту задачу, мы стремимся к тому, чтобы по своим возможностям и качеству отечественное оборудование полностью отвечало самым высоким требованиям, которые предъявляются сегодня к измерениям», — поделился один из участников творческого коллектива, главный конструктор конструкторского бюро оптико-электронных геодезических систем А. Н. Бублик.

Межведомственный совет сформирует итоговый перечень потенциальных лауреатов премии до 1 октября этого года. Следующим этапом станет передача предложений по присуждению премии в Правительство Российской Федерации, которое должно утвердить лауреатов. «Премия Красовского играет важную роль в развитии нашей отрасли. Это действенный инструмент поощрения специалистов и целых коллективов, чей труд и интеллектуальный вклад формируют будущее геодезии, картографии и сферы пространственных данных. Особенно ценно отмечать те разработки и решения, которые не только работают на повышение эффективности учетно-регистрационной системы, но и претендуют на обеспечение технологического суверенитета в отрасли», — отметила заместитель руководителя Управления Татьяна Янтюшева.

Феодосий Николаевич Красовский (1878-1948 гг.) — русский академик и советский астроном, геодезист, картограф, математик, член-корреспондент Академии наук СССР (с 1939 года). Премия Правительства Российской Федерации в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского учреждена в 2024 году по инициативе Росреестра. Премия присуждается отечественным ученым и специалистам производства за крупные научные исследования, изобретения, конструкторские, технологические, организационно-экономические разработки и достигнутые при их освоении производственные результаты, а также за крупные учебно-методические разработки в геодезии и картографии российским и зарубежным ученым, специалистам и коллективам.