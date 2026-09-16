В свердловском Росреестре рассказали о правовой защите объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. На территории Свердловской области в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на актуальную дату содержатся сведения о 1 тыс. 225 объектах культурного наследия (ОКН), из них 162 — федерального значения, 1044 — регионального значения и 19 — муниципального значения.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Дарья Белых сообщила, что культурное наследие можно и нужно использовать как рычаг развития территорий. «Для предотвращения ошибок при разработке планов застройки необходимо вносить соответствующие сведения в ЕГРН. Закрепляя правовой статус, определяя границы и устанавливая режимы использования, мы обеспечиваем сохранность объектов культурного наследия», — напомнила Д. Белых.

Специалист напомнила, что наполнение ЕГРН сведениями об объектах культурного наследия является частью реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Проверить, является ли здание или сооружение объектом культурного наследия, можно на портале Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

«Целью формирования региональной стратегии является создание устойчивой системы вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот при условии их сохранения и интеграции в современную социально-экономическую среду. ОКН — важный компонент для развития инвестиционного потенциала региона, а историческое достояние этих объектов обладает капиталом, являющимся привлекательным как для жителей города, так и для туристов», — отметил заместитель генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Егор Сапожников.

В рамках проекта «ПроНАследие» Агентством стратегических инициатив представлены методические рекомендации по разработке региональных стратегий вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области подготовлены инвестиционные предложения по объектам культурного наследия, ознакомиться с которыми можно на инвестиционном портале Свердловской области.