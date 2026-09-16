ГлавнаяНовости
Вчера14:49

В свердловском Росреестре рассказали о правовой защите объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. На территории Свердловской области в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на актуальную дату содержатся сведения о 1 тыс. 225 объектах культурного наследия (ОКН), из них 162 — федерального значения, 1044 — регионального значения и 19 — муниципального значения.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Дарья Белых сообщила, что культурное наследие можно и нужно использовать как рычаг развития территорий. «Для предотвращения ошибок при разработке планов застройки необходимо вносить соответствующие сведения в ЕГРН. Закрепляя правовой статус, определяя границы и устанавливая режимы использования, мы обеспечиваем сохранность объектов культурного наследия», — напомнила Д. Белых.

Специалист напомнила, что наполнение ЕГРН сведениями об объектах культурного наследия является частью реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Проверить, является ли здание или сооружение объектом культурного наследия, можно на портале Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

«Целью формирования региональной стратегии является создание устойчивой системы вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот при условии их сохранения и интеграции в современную социально-экономическую среду. ОКН — важный компонент для развития инвестиционного потенциала региона, а историческое достояние этих объектов обладает капиталом, являющимся привлекательным как для жителей города, так и для туристов», — отметил заместитель генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Егор Сапожников.

В рамках проекта «ПроНАследие» Агентством стратегических инициатив представлены методические рекомендации по разработке региональных стратегий вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области подготовлены инвестиционные предложения по объектам культурного наследия, ознакомиться с которыми можно на инвестиционном портале Свердловской области.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
01 августа 202514:17

Росреестр рассказал о порядке внесения изменений в ЕГРН для домов блокированной застройки

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. Росреестр рассказал о порядке внесения изменений в ЕГРН для домов блокированной застройки. Как перевести жилой дом в дом блокированной застройки и как внести сведения о блоках в ЕГРН, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Свердловской области. Дом блокированной застройки — жилой дом, блокированный с другим жилым домом(ами) в одном ряду общей боковой стеной(ами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок. Согласно сообщению, для признания помещений в многоквартирном или жилом доме домами блокированной застройки, если они имеют признаки
04 декабря 202514:17

В Росреестре объяснили, почему информация о недвижимости не отображается на «Госуслугах»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2025. В управлении Росреестра по Свердловской области объяснили, почему информация о недвижимости не отображается в личном кабинете на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба облуправления. Заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина рассказала, что, во-первых, права на недвижимость могут быть не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Даже если объект отображается в личном кабинете налогоплательщика, но записи о регистрации права в ЕГРН нет, объект отображаться не будет.