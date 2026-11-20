УрБК, Москва, 20.11.2026. Рост тарифов на услуги связи в России может ускориться. Об этом говорится в проекте обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленном Минцифры.

Такая динамика возможна как при базовом, так и при целевом сценарии развития отрасли, который предполагает более интенсивный рост. «В течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли», — отмечается в документе.

По мнению авторов стратегии, дисбаланс возник из-за того что на протяжении нескольких лет рост стоимости услуг связи заметно отставал от увеличения реальных объемов потребления и нагрузки на сети, а также от общего роста цен в экономике. Так, в 2021–2025-х интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% в год, тогда как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — лишь на 8%.

В Минцифры сообщили «Известиям», что работа над изменениями в стратегию еще продолжается. Сценарные расчеты, приведенные в проекте, не означают автоматического повышения тарифов для абонентов, уточнили там.

Позиция ведомства остается неизменной: повышение стоимости услуг должно быть обосновано конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей. Экономическую обоснованность изменения тарифов проверяет ФАС, напомнили в министерстве.

«Нагрузка на инфраструктуру растет: за последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», — отметили в Минцифры.

Тарифы на услуги операторов могут вырасти уже в следующем году, считают отдельные эксперты. Это связано с дисбалансом между экспоненциальным ростом трафика на фоне высоких темпов цифровизации и тарифообразованием в отрасли связи. Последнее сейчас отстает от инфляции, роста стоимости ЖКУ, топлива, электроэнергии и других привычных услуг. Без повышения тарифов операторы не смогут развивать сети и поддерживать их в рабочем состоянии, считают эксперты.