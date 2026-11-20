УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. Во всех районах Екатеринбурга до конца года внедрят практику муниципального контроля с применением беспилотных летательных аппаратов (дронов). Об этом сообщает департамент информполитики города.

Верх-Исетский район стал пилотной площадкой проекта. Заместитель главы администрации Верх-Исетского района Валентин Кузьмин рассказал, что инспекторы обследуют территории, выявляют признаки нарушений и проводят профилактические и контрольные мероприятия. Чаще всего они выявляют захламление территорий бытовым и строительным мусором, вынос грязи, ненадлежащее содержание фасадов зданий.

«Беспилотник не заменяет инспектора, а помогает ему эффективнее обследовать территорию. С высоты мы можем увидеть обширные участки, определить места, где есть признаки нарушений, подлететь ближе и зафиксировать их», — пояснил В. Кузьмин.

Специалисты ранее провели три контрольно-надзорных мероприятия с применением дронов. По их итогам выдали три предписания об устранении нарушений, связанных с размещением бытового и строительного мусора. Собственники выполнили все требования. По словам заведующей сектором муниципального контроля в сфере благоустройства администрации Верх-Исетского района Ольги Колесниковой, поводом для очередной проверки стало сообщение о захламлении двух земельных участков.

Специалисты зафиксировали бытовой и строительный мусор с помощью фото- и видеосъемки с воздуха. После инспекторы внесут сведения в единый реестр. Предписание об устранении нарушения направят собственнику через портал Госуслуг.

Затем назначат дату повторного обследования. Если собственник не устранит нарушение в установленный срок, его привлекут к административной ответственности: составят протокол по статье 19.5 КоАП РФ и передадут материалы в суд.

Главным преимуществом дронов является возможность обследовать большие и труднодоступные территории. Например, если с земли видна только часть захламленного участка, съемка с воздуха позволяет зафиксировать весь объем мусора. Благодаря этому собственник получает наглядные материалы и может точно определить, что необходимо убрать. В дальнейшем беспилотники планируют использовать и для проверки состояния крыш зданий: выявлять снежные массы на скатах и сосульки на карнизах.

Применяемые беспилотники могут находиться в воздухе около 15 минут и передавать фото- и видеоматериалы. Их технические возможности позволяют подниматься на высоту до 1,5 км и удаляться от оператора на такое же расстояние, однако с учетом действующих ограничений полеты разрешены на высоте не более 150 м.

«Дроны уже закуплены для всех районов Екатеринбурга, а специалисты прошли необходимое обучение и получили подтверждающие документы. До конца года беспилотники планируют задействовать в работе всех районных служб заказчика.

В соответствии с поручением правительства РФ в 2026 году не менее 10% контрольно-надзорных мероприятий должны проводиться с применением БПЛА. Возможность использовать их для дистанционного контроля закреплена федеральным законом о государственном и муниципальном контроле», — сообщили в департаменте.