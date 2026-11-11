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Дроны начали использовать для муниципального контроля за благоустройством в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. Беспилотники начали применять для муниципального контроля в сфере благоустройства в Екатеринбурге. Пилотной площадкой стал Верх-Исетский район, где с помощью дронов уже провели три контрольно-надзорных мероприятия, сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

По итогам проверок собственникам земельных участков выдали предписания об устранении нарушений правил благоустройства, связанных с размещением бытового и строительного мусора. На сегодняшний день все выявленные нарушения устранены.

«Среди основных преимуществ использования беспилотных авиационных систем в работе контрольно-надзорных органов — возможность фиксации нарушений на обширных и труднодоступных территориях, большая дальность и продолжительность полетов дронов, а также сокращение времени на проведение контрольно-надзорных мероприятий», — рассказала заведующая сектором муниципального контроля в сфере благоустройства администрации Верх-Исетского района Ольга Колесникова.

Пилотный проект по использованию беспилотников для контроля за соблюдением правил благоустройства планируют продолжить.

В соответствии с поручением правительства РФ в 2026 году контрольные органы должны обеспечить проведение не менее 10% контрольно-надзорных мероприятий с использованием беспилотных авиационных систем. Возможность дистанционных проверок и сбора и анализа данных с помощью летательных аппаратов закреплена федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

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