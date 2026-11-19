УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сравнил Екатеринбург с Дубаем по количеству одновременно возводимых высоток в центре города, сообщает корреспондент УрБК с коммуникационной сессии ЦБ с представителями бизнеса, банков и преподавателями вузовв Екатеринбурге.

По мнению советника главы ЦБ такое активное строительство свидетельствует о том, что спрос на жилье в Екатеринбурге, вероятно, остается высоким. В дальнейшем он может еще увеличиться по мере смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставок по рыночной ипотеке, отметил К. Тремасов.

Вместе с тем одним из главных факторов, определяющих продажи жилья, он назвал стоимость квартир. «Если бизнес хочет продавать больше квартир, он должен сдерживать рост цен», — подчеркнул советник председателя ЦБ.

Он также отметил, что способствует повышению доступности жилья ивысокая конкуренция между строительными компаниями. «Доступность жилья — это во многом еще и высокий уровень конкуренции среди строителей. В Екатеринбурге работает очень большое количество строительных компаний, нет монополизации, уровень концентрации очень низкий. Это требует дополнительных исследований и анализа, но я думаю, что это одна из причин строительного бума, который мы здесь наблюдаем», — пояснил он.

Добавим, по данным Уральской палаты недвижимости в Екатеринбурге в 2026 году работают 186 компаний-застройщиков, из них 123 занимаются многоквартирным строительством.