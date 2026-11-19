УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. ЕВРАЗ на полях XV Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ), объединяющим инициативы крупнейших компаний РФ.

«Этот шаг позволит масштабировать социальные проекты ЕВРАЗа и синхронизировать их с федеральной повесткой развития территорий присутствия», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Организаторами форума выступают НСКВ, Ассоциация менеджеров и Общественная палата Москвы. В 2026 году ключевая тема мероприятия была обозначена как «Компании людей: объединяя усилия». В деловой программе эксперты обсуждали роль волонтерства в развитии городов, а также механизмы межсекторного взаимодействия для решения социально значимых задач.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с ЕВРАЗом отражает системную востребованность практик корпоративного добровольчества как для достижения стратегических задач бизнеса, так и для предоставления сотрудникам возможности приносить пользу городам и регионам, в которых они живут. Мы рады новым единомышленникам и уверены, что расширение нашей команды позволит и дальше повышать эффективность работы Совета и продолжать напрямую содействовать реализации национальных целей развития РФ», — прокомментировала председатель НСКВ Ирина Жукова.

Директор ЕВРАЗа по взаимодействию с органами государственной власти и КСО Мария Дронова отметила, что для ЕВРАЗа корпоративное волонтерство — это часть долгосрочной стратегии устойчивого развития. «Наши сотрудники активно участвуют в социальных проектах в регионах присутствия компании, и мы видим, насколько важен обмен опытом и лучшими практиками на экспертном уровне. Сотрудничество с НСКВ открывает новые возможности для развития наших программ и усиления вклада бизнеса в достижение национальных целей развития», — подытожила М. Дронова.