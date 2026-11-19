УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Жители России смогут подавать документы на регистрацию сделок с недвижимостью в электронном виде с использованием биометрии без посещения многофункциональных центров. Об этом сообщила начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде и адресов Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

По ее словам, после прохождения идентификации и аутентификации граждане смогут заключать сделки с использованием портала госуслуг и направлять документы на регистрацию в электронном виде.

«Возможность подать документы, используя биометрию, даст возможность, после того как пройдет идентификация, аутентификация физических лиц, заключить сделку с помощью государственных услуг, уже не посещая МФЦ, подать документы исключительно в электронном виде», — сказала К. Шакинко.

Она отметила, что цифровизация государственных услуг в сфере недвижимости сопровождается усилением защиты персональных данных. В частности, сведения о физических лицах в выписках из Единого государственного реестра недвижимости закрыты для посторонних.

По словам представителя Росреестра, законодательство также постепенно расширяет обязанности профессиональных участников рынка по электронной подаче документов на государственную регистрацию.