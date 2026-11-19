УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Действующая в России модель ипотечного кредитования не столько поддерживает рынок недвижимости, сколько увеличивает финансовую нагрузку на покупателей и ограничивает спрос. Такое мнение высказал вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль на пресс-конференции в рамках Уральского форума недвижимости.

«Льготная ипотека — это не поддержка рынка недвижимости и девелоперов, это поддержка банков. В первую очередь», — заявил он.

По словам А. Бриля, при высокой стоимости кредитов ипотека перестает быть доступным инструментом приобретения жилья. Он отметил, что классическая ипотека предполагает относительно низкую ставку и длительный срок кредитования, тогда как российские рыночные ставки создают существенно более высокую долговую нагрузку на домохозяйства.

«Если вы под 20% даете ипотеку, я не касаюсь сейчас льготных программ, их доля вообще минимальна, то получается, что за этот же период вы переплатите в три-четыре раза. В результате у вас за 70% нагрузка на домохозяйство», — сказал А. Бриль.

Он также считает необходимым пересмотреть механизм эскроу-счетов, чтобы застройщики могли получать доступ к средствам покупателей в процессе строительства.