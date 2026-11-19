УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Часть российских застройщиков может столкнуться с проблемами при финансовом оздоровлении в 2027 году из-за высокой долговой нагрузки и стратегии распродажи квартир по сниженным ценам. Такое мнение высказал строитель глава Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников на пресс-конференции в рамках Уральского форума недвижимости в Екатеринбурге.

«Целый ряд застройщиков избрал для себя чрезвычайно опасную стратегию, в том числе стратегию распродаж. Это приведет к утрате не ликвидности, а к утрате эффективности экономической модели», — сказал он.

По мнению В. Трапезникова, одним из главных факторов устойчивости строительной отрасли остается уровень закредитованности компаний. Он отметил, что девелоперы продолжают запускать новые проекты не столько из-за оптимистичных ожиданий, сколько из-за экономической невозможности остановить уже начатые процессы.

«Мы стройки начинаем, потому что не можем не начинать», — пояснил В. Трапезников. По его словам, заморозка проектов приводит к дополнительным расходам на обслуживание кредитов, а продажа земельных участков в нынешних условиях также может оказаться затруднительной.