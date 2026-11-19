УрБК, Москва, 19.11.2026. Россиян с незадекларированными доходами ждут налоговые проверки с 1 января 2027 года. Это следует из законопроекта с поправками в Налоговый кодекс (НК), опубликованном на сайте Госдумы в редакции ко второму чтению.

Направлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ сведения о физлицах, операции по счетам (за исключением расчетных) которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физлиц, будет Банк России.

При выявлении незадекларированных доходов возможно доначисление налогов, пеней и штрафов. Признаки, форму, формат и периодичность передачи данных определят ЦБ и ФНС.

«Информационный обмен направлен на выявление скрываемых от налогообложения доходов», — пояснил представитель Минфина «Ведомостям».