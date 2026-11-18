УрБК, Москва, 18.11.2026. С 1 сентября 2027 года российские банки перед выдачей новой карты начнут проверять количество оформленных на клиента платежных карт. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

При наличии у клиента более 20 карт кредитная организация откажет ему в получении дополнительной. Регулятор определил, как и в какие сроки банки обязаны передавать информацию в единую систему учета платежных карт (ЕСУПК). До 1 сентября 2027 года в ней должны быть отражены сведения обо всех действующих картах.

В системе будет храниться номер, вид карты и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ее владельца. Оператором ЕСУПК выступит Национальная система платежных карт (НСПК).

При этом ранее выданные карты продолжат действовать, даже если их количество превышает установленный лимит. Это ограничение направлено на борьбу с дропперством (массовым оформлением банковских карт для передачи их мошенникам).

Уже с 1 января 2027 года Центробанк начнет передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о клиентах, операции по счетам которых «обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц».

Речь идет исключительно о личных текущих счетах граждан. Расчетных счетов, например, индивидуальных предпринимателей (ИП) мера не коснется. Норма вошла в поправки ко второму чтению законопроектов-спутников бюджета — об изменениях в Налоговый кодекс и об особенностях исполнения бюджета (изменения в закон о ЦБ). В налоговом законопроекте в том числе говорится, что признаки «систематического получения доходов», а также форма, формат и периодичность передачи данных определит соглашение между Банком России и ФНС.

В первой редакции предполагалось, что норма вступит в законную силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на все операции с 1 января 2026 года. Однако 15 ноября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что норма охватит только новые переводы — с 2027 года. По его словам, изначально норма переносилась из весеннего законопроекта по обелению экономики и была актуальна для весны.