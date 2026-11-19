УрБК, Москва, 19.11.2026. Потребительские цены на бензин с 10 по 16 ноября в России выросли на 0,09% после снижения на 0,78% неделей ранее. Это следует из данных Росстата.

С начала года бензин подорожал на 15,34% при общей инфляции 6,53%.Средняя цена литра бензина на 16 ноября составила 74,15 руб. (АИ-92 — 70,04 руб., АИ-95 — 76,33 руб., АИ-98 — 104,15 руб.).

Дизельное топливо за неделю тоже подорожало — на 0,49%, до 87,09 руб. за литр. С начала года рост на дизель составил 14,08%.