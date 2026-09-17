Цены на бензин в несколько раз обогнали инфляцию

УрБК, Москва, 17.09.2026. С начала года в России цены на бензин в среднем выросли на 21,04%, более чем в три раза обогнав темпы инфляции, следует из данных Росстата. Инфляция в годовом выражении замедлилась до 6,27%.

Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 сентября выросли на 0,36% относительно предыдущей недели. За отчетную неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 36 субъектах РФ. Наибольший рост отмечен в Республике Ингушетия — плюс 12,6%. Снижение цен произошло в 20 регионах, лидером стал Севастополь — минус 6,7%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин практически не изменились.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 14 сентября составила 78,51 руб. (на 7 сентября — 78,25 руб.). АИ-92 — 74,60 руб. , АИ-95 — 80,78 руб. , АИ-98 — 102,89 руб. Цены на дизельное топливо за отчетную неделю, напротив, снизились на 0,33% после роста на 0,04% неделей ранее. До этого дизель дешевел шесть недель подряд. С начала года рост цен на ДТ составил 15,50% . Средняя цена дизеля в стране на 14 сентября равнялась 88,05 руб. за литр (на 7 сентября — 88,44 руб.).

Неделей ранее, с 1 по 7 сентября, рост цен на бензин составлял 0,58%. До этого динамика была более выраженной: с 25 по 31 августа — плюс 0,91%, с 18 по 24 августа — плюс 0,89%, с 11 по 17 августа — плюс 0,51%. При этом в конце июля и начале августа наблюдалось снижение: с 4 по 10 августа цены упали на 0,60%, с 28 июля по 3 августа — на 1,09%, отчиталось ведомство.