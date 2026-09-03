Рост цен на бензин обогнал инфляцию почти в пять раз

УрБК, Москва, 03.09.2026. С начала года рост цен на автомобильный бензин обогнал инфляцию почти в пять раз и по состоянию на 31 августа составил 20,46% при уровне общей инфляции за тот же период в 4,67%. Об этом говорят данные Росстата.

За период с 25 по 31 августа 2026 года изменение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 53 субъектах Российской Федерации, более всего цены выросли в Тюменской области (без автономных округов) — плюс 20,0% и Республике Дагестан — плюс 13,7%.

Снизились цены на бензин в 13 субъектах Российской Федерации. Более всего в Республике Крым — минус 4,9%. В Москве за отчетный период изменение цен на бензин показало плюс 0,3%, в Санкт-Петербурге цены практически не изменились.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 31 августа составила 77,76 руб. (на 24 августа — 77,05 руб.). Цена литра АИ-92 равнялась 73,78 руб. (неделей ранее — 73,08 руб.), АИ-95 — 80,08 руб. (79,32 руб.), АИ-98 — 102,32 руб. (102,20 руб.).

Цены на дизельное топливо за тот же период снизились на 0,02%, а с начала года их рост составил 18,35%. Средняя цена дизтоплива на 31 августа зафиксирована на уровне 88,40 руб. за литр (на 24 августа — также примерно 88,40 руб.), отчиталось ведомство.