УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам Свердловской области в размере 8,3 млрд руб. С учетом списания, размер госдолга региона сократился до 64 млрд руб., сообщает департамент информполитики региона.

Распоряжение о списании подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Обратился в правительство РФ с просьбой о списании долга губернатор Свердловской области Денис Паслер. Накануне он сообщил о продолжении работы по снижению госдолга.

«У нас государственный долг снижался и еще снизится. Наличие в проекте бюджета дефицита, абсолютно не означает, что мы будем наращивать госдолг и привлекать коммерческие кредиты. Это вопрос управления финансами, затратами всех министерств и правительства в целом. Я уже говорил, что в 2026 году у нас не будет увеличен госдолг, а будет снижен, несмотря на то, что был дефицит 37 млрдрублей. И в 2027 году продолжим эффективно снижать госдолг», — отмечал Денис Паслер.

Объем списания госдолга правительством РФ соответствует размеру вложений субъектов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.

«Будем и дальше помогать российским регионам решать ключевые задачи. От этого напрямую зависит благополучие людей, укрепление потенциала территорий», — отметил М. Мишустин, говоря о принятом решении на заседании правительства 18 ноября.