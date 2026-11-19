УрБК, Москва, 19.11.2026. В России растет спрос на кредитные каникулы — только за II квартал с просьбой о предоставлении льготного периода обратились более 300 тыс. заемщиков. Это рекордный показатель за все время действия механизма кредитных каникул.

В то же время на фоне рекордного спроса, в Центробанк поступает все больше жалоб на нарушения при предоставлении кредитных каникул. За январь–сентябрь 2026 года Банк России получил около 4,4 тыс. жалоб по вопросам предоставления кредитных каникул — на 57% больше, чем годом ранее. Среди претензий заемщиков — необоснованные отказы, нарушение сроков рассмотрения заявлений и неправильный расчет платежей во время отсрочки.

Но отказ не всегда означает нарушение закона, сообщили в пресс-службе ЦБ. Во многих случаях заемщики не соответствуют критериям или не предоставляют необходимые документы. «Известия» направили в крупные банки запрос относительно масштаба жалоб.

Механизм каникул заработал в России 1 января 2024 года. Каникулы по потребительским ссудам положены заемщикам, чей среднемесячный доход за два месяца перед обращением снизился более чем на 30% по сравнению со средним показателем за предыдущие 12 месяцев. Другое основание — чрезвычайная ситуация, в результате которой человек утратил имущество и столкнулся с нарушением условий жизни. При этом он должен проживать в официально установленной зоне ЧС.

Банк вправе отказать, если заемщик не подходит по этим критериям, уже оформлял каникулы по тому же основанию и кредиту, находится в процедуре банкротства или по его долгу вступило в силу решение суда о взыскании.