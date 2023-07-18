УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:54

Семьи с детьми могут получить право на кредитные каникулы

УрБК, Москва, 22.07.2025. Семьи с детьми в России в скором времени могут получить право на кредитные каникулы. Соответствующую инициативу одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности для внесения в Госдуму, пишут «Ведомости».

Данные изменения нацелены на повышение рождаемости в стране. Если нововведения примут, то право на отсрочку платежей по кредитам получат две категории семей.

Первая категория включает клиентов банка, у которых родился (или усыновлен) первый ребенок, при условии снижения доходов за последний год более чем на 20%. Дополнительно обязательным условием является превышение расходов на обслуживание кредита отметки в 40% от среднего ежемесячного дохода клиента. Заемщики указанной категории имеют право обратиться к кредитору с просьбой предоставления отсрочки платежей сроком на шесть месяцев.

Вторая категория охватывает заемщиков, у которых родился второй или последующий ребенок. Данные клиенты вправе в течение 180 дней подать заявление в банк с просьбой о предоставлении отсрочки платежей продолжительностью до 18 месяцев либо до момента исполнения ребенку возраста полутора лет. Следует отметить, что, начиная с седьмого месяца периода отсрочки, проценты по кредиту начнут начисляться в стандартном объеме, соответственно, льготное начисление предусмотрено исключительно в течение первых шести месяцев отсрочки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2023 У россиян с 2024 года будет закреплено право на кредитные каникулы

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, закрепляющий за заемщиками право на кредитные каникулы ...

18.07.2023 У россиян с 2024 года будет закреплено право на кредитные каникулы

УрБК, Москва, 18.07.2023. Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, закрепляющий за заемщиками ...

29.09.2022 В России принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

УрБК, Москва, 29.09.2022. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий призванным по частичной ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (494)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18