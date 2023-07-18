Семьи с детьми могут получить право на кредитные каникулы

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, закрепляющий за заемщиками право на кредитные каникулы ...18.07.2023 У россиян с 2024 года будет закреплено право на кредитные каникулы
УрБК, Москва, 18.07.2023. Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, закрепляющий за заемщиками ...29.09.2022 В России принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных
УрБК, Москва, 29.09.2022. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий призванным по частичной ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...