Семьи с детьми могут получить право на кредитные каникулы

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У россиян с 2024 года будет закреплено право на кредитные каникулы

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, закрепляющий за заемщиками право на кредитные каникулы ...

У россиян с 2024 года будет закреплено право на кредитные каникулы

УрБК, Москва, 18.07.2023. Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, закрепляющий за заемщиками ...

В России принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

УрБК, Москва, 29.09.2022. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий призванным по частичной ...

Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...

Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...