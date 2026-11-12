Покрытие ПФ эскроу в Свердловской области стагнирует: закрыто лишь две трети задолженности

УрБК, Москва, 12.11.2026. Свердловская область заняла 67-е место в стране по покрытию проектного финансирования (ПФ) средствами эскроу — 66% на 1 октября 2026 года. Это следует из данных Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

По данным рейтинга, остатки на счетах эскроу в Свердловской области составляют 221 834 млн руб., задолженность по ПФ — 335 998 млн руб. Покрытие на уровне 66% точно соответствует среднероссийскому показателю (66%, 0 п.п. за сентябрь). При этом в абсолютных цифрах Свердловская область входит в число крупнейших регионов по объему как эскроу-счетов, так и задолженности.

По УрФО ситуация крайне неоднородна:

• Челябинская область — 58% (−1 п.п. за сентябрь), 75-е место. Остатки на эскроу — 56 154 млн руб., задолженность — 96 629 млн руб.;

• Тюменская область — 47% (+1 п.п. за сентябрь), 83-е место. Остатки — 115 365 млн руб., задолженность — 245 910 млн руб.;

• ХМАО — Югра — 36% (−5 п.п. за сентябрь), 84-е место. Остатки — всего 15 520 млн руб. при задолженности 43 599 млн руб. Это один из худших показателей в стране;

• Ямало-Ненецкий автономный округ — 81% (0 п.п. за сентябрь), 46-е место. Остатки — 18 534 млн руб., задолженность — 22 777 млн руб.;

• Курганская область — 49% (0 п.п. за сентябрь), 82-е место. Остатки — 8 718 млн руб., задолженность — 17 721 млн руб.

По России в целом снижение покрытия ПФ средствами эскроу приостановилось: за сентябрь рост зафиксирован в 41 регионе из 85, снижение — в 21. Средний показатель по РФ — 66% (0 п.п. за сентябрь, −6 п.п. за год). Критическая группа сократилась с пяти регионов до четырех. Однако год к году картина прежняя: регионов с покрытием ниже 70% стало 29 против 18, среди 20 крупнейших — 15 против восьми. 100%-го покрытия нет ни у одного крупнейшего региона.

Худший показатель в стране — у Краснодарского края: 34% (0 п.п. за сентябрь, −9 п.п. за год). Худшая годовая динамика среди крупнейших — у Ставропольского края: 55% (−2 п.п. за сентябрь, −19 п.п. за год). Лидер среди крупнейших — Нижегородская область: 96% (0 п.п. за сентябрь, +5 п.п. за год). Единственный двузначный годовой рост среди крупнейших — у Ленинградской области: 59% (+2 п.п. за сентябрь, +10 п.п. за год). Москва — 67% (0 п.п. за сентябрь), Санкт-Петербург — 68% (+2 п.п.), Московская область — 67% (+1 п.п.).