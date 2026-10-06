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Три региона УрФО вошли в число регионов с критически низким покрытием эскроу

УрБК, Москва, 06.10.2026. Свердловская область заняла 14-е место в топ-20 крупнейших регионов России по уровню покрытия задолженности девелоперов по ПФ средствами дольщиков на счетах эскроу. Показатель составляет 66%, снижение за месяц — 2 п.п.

Обновил топ регионов России по соотношению эскроу к задолженности по проектному финансированию Единый реестр застройщиков (ЕРЗ). По данным на 1 августа 2026 года, критически низкое соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по ПФ наблюдается в пяти регионах: Курганская область (49%), Липецкая область (47%), Тюменская область (45%), Ханты-Мансийский автономный округ (40%) и Краснодарский край (34%).

Тюменская область в этом рейтинге занимает 19-е место с показателем 45%, снижение за месяц — 6 п.п. Высокое покрытие (100% и более) зафиксировано в 34 регионах; среднее покрытие (от 70% до менее 100%) — в 23 регионах; низкое покрытие (от 50% до менее 70%) — также в 23 регионах.

В целом по стране показатель составляет 66%: за месяц он снизился на 3 п.п., в годовом сравнении — на 5 п.п. В топ-20 крупнейших регионов России по уровню покрытия лидируют Нижегородская область (95%), Тульская область (94%) и Хабаровский край (93%).

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