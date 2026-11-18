УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. В Екатеринбурге в этом году за счет средств консолидированного бюджета отремонтировали 23 участка автомобильных дорог общей протяженностью почти 22 км и площадью 362 тыс. кв. м и 55 тыс. кв. м тротуаров.

Подвела итоги дорожного сезона в Екатеринбурге и регионе на пресс-конференции ТАСС директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Так, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» привели в порядок 10 участков дорог общей протяженностью 13 км. По областной программе отремонтировали восемь участков протяженностью шесть километров, за счет городского бюджета — еще пять участков общей протяженностью три километра.

Общий объем финансирования дорожного ремонта в Екатеринбурге составил 1 млрд 950 млн руб. Из них 1 млрд руб. направили на реализацию национального проекта, 50 млн составили средства областного бюджета, 371 млн — городского. Остальную сумму обеспечило софинансирование. При подготовке к Международному фестивалю молодежи особое внимание уделили дорогам, расположенным на въездах в город и маршрутах участников мероприятия. В их числе улицы Малышева и Розы Люксембург, проспект Космонавтов и другие магистрали.

При этом город продолжает ремонтировать дороги, ведущие к образовательным и социальным учреждениям. В этом году обновили шесть таких объектов, в том числе улицы Титова и Ангарскую. Качество выполненных работ контролируют на всех этапах ремонта. Основной инструмент проверки — лабораторные исследования по 11 показателям, от базовых до специализированных. В частности, проверяют бетон, используемый при установке бортового камня. На все отремонтированные объекты устанавливается гарантийный срок — 4 года. Для контроля за их состоянием ведется специальный реестр. Кроме того, комиссия осматривает дороги в начале и в конце каждого теплого сезона, рассказала Т. Благодаткова.

В пресс-конференции также участвовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая, врио заместителя начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Казаков, начальник «Уралуправтодора» Евгений Куркин.