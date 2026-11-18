УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. В Свердловской области можно построить частный дом с помощью цифровых сервисов. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Для начала необходимо воспользоваться платформой Национальной системы пространственных данных (НСПД). Сервисы позволяют оценить потенциал участка, проверить ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Сначала нужно найти свободный участок через сервис «Земля для стройки» на портале НСПД.

Пользователь авторизуется через Госуслуги, выбирает объект по фильтрам и подает заявку. Затем данные проверяют в сервисе «Градостроительная проработка онлайн». Он покажет ограничения и разрешенные виды строительства.

Если готового участка нет, его формируют через сервис «Земля просто». Пользователь рисует границы на карте. Система проверяет наложение на существующие объекты и охранные зоны. После успешной проверки сервис формирует схему расположения участка. Документ прикрепляют к заявлению на Госуслугах для предварительного согласования. На этапе планирования используют сервис «Индивидуальное жилищное строительство». Система проверяет отступы от границ и разрешенные зоны. Пользователь вводит параметры дома: этажность, площадь и высоту. Сервис формирует схему размещения для уведомления о начале стройки.

«В последние годы в России растет стремление людей строить жилье своими силами. Этот тренд отражает желание обрести независимость от рынка готового жилья. С помощью сервисов НСПД этот процесс становится более удобным», — отметила заместитель руководителя управления Дарья Белых.