УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело водителя пассажирского автобуса, по вине которого погибли четыре человека. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение в состоянии опьянения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц).

Подтвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя ООО «Авто-Ном» прокурор Свердловской области Борис Крылов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия в 21:00 10 июня 2026 года обвиняемый управлял технически исправным пассажирским автобусом марки «ПАЗ 320405-04» маршрута № 81. На перекрестке улиц 8 Марта и Малышева он выехал на красный свет, столкнулся с автомобилем «Лифан», вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

Согласно выводам автотехнической судебной экспертизы, водитель «Лифан», завершавшим маневр на перекрестке со скоростью не более 29 км/ч, правил дорожного движения не нарушал. В то же время водитель пассажирского автобуса при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не прибегнул к экстренному торможению и увеличил скорость движения до 58 км/ч непосредственно перед столкновением с автомобилем «Лифан».

В результате ДТП четверо пешеходов, в том числе несовершеннолетний подросток, погибли. Кроме того, трем пешеходам и двум пассажирам автобуса причинены травмы различной степени тяжести, в том числе повлекшие средней тяжести и тяжкий вред здоровью.

«Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, указав, что причиной произошедшего явилась усталость, поскольку он длительное время работал без отдыха, о чем ставил в известность руководство автобусного предприятия», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении руководителя ООО «АвтоНом», обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), находится в стадии расследования.