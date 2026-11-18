УрБК, Москва, 18.11.2026. В Госдуме готовят круглый стол, на котором планируют обсудить права артистов, на чьих произведениях обучают нейросети, единую маркировку контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ) и ответственность за использование дипфейков. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов.

Депутат пояснил, что ИИ затрагивает все больше общественных отношений — люди используют его не только в работе, но и в быту. «Чтобы не опоздать, как когда-то с крипторынком, нужен был закон, закрепляющий основные понятия», — объяснил Д. Шатунов. Именно от этих понятий будет строиться дальнейшее регулирование. Закон также определяет базовые модели, в которые государство вкладывается и на основе которых можно строить стартапы.

Первый блок вопросов касается нейромузыки. По словам депутата, треки, созданные нейросетями, необходимо вынести в отдельные чарты и пересмотреть их монетизацию. Он уже обратился с этой просьбой к «ВК Музыке» и «Яндекс Музыке», однако ответа пока нет. Кроме того, авторам, на чьих произведениях обучают модели, предлагают платить роялти — это можно закрепить в законодательстве. Если же человек внес творческий вклад (написал промпт, сделал правки), он считается автором и несет ответственность за результат.

Что касается маркировки, обязанность маркировать ИИ-контент ляжет как на создателей, так и на площадки. С 1 марта 2027 года появится национальная маркировка — вместе с Минцифры и Правительством разрабатывается понятная автоматическая схема. Переходный период для национальных и суверенных моделей продлен до 2032 года.

За использование дипфейков в мошеннических схемах предлагается сделать отягчающим обстоятельством. Сейчас дипфейк регулируется как любой другой контент, без дополнительных ограничений, пояснил Д. Шатунов. Он считает, что необходима повышенная ответственность за использование изображения человека без его согласия — это касается не только мошенничества, но и кибербуллинга.

Еще одно направление — образование. Со следующего года во всех школах вводится курс основ ИИ, обучение будет преимущественно онлайн. С 1 января 2027 года модули появятся в вузах, также направлен запрос в Минпросвещения о включении колледжей. Начинать предлагается с пятого класса — учить писать промпты и понимать, где ИИ применим. Для взрослых на базе партийного университета готовят бесплатный онлайн-курс для любого возраста, рассказал депутат.

УрБК ранее писал, что музыкальный стриминговый сервис компании «Яндекс Музыка» не стал дожидаться официального дедлайна и внедрил систему маркировки и пользовательские настройки до вступления в силу отдельных положений закона о развитии ИИ в РФ.