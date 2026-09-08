Сервис «Яндекс Музыка» ввел новые правила работы с ИИ-контентом

УрБК, Москва, 08.09.2026. Музыкальный стриминговый сервис компании «Яндекс Музыка»с 8 сентября 2026 года запустил новые правила работы с треками, созданными с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Сервис не стал дожидаться официального дедлайна и внедрил систему маркировки и пользовательские настройки раньше срока — еще до вступления в силу отдельных положений закона о развитии ИИ в РФ (они начнут действовать с 1 марта 2027 года).

Теперь в карточках треков «Яндекс Музыка» в разделе «О треке» появятся специальные отметки: «Трек полностью создан с использованием ИИ», «Трек частично создан с использованием ИИ» или «Возможно, трек создан с использованием ИИ». Последняя пометка ставится автоматически, если правообладатель не передал данные, но алгоритмы сервиса выявили высокую вероятность применения нейросетей.

Для слушателей добавили настройку «Меньше ИИ контента» — она позволяет реже видеть в рекомендациях композиции, преимущественно сгенерированные нейросетями.

В компании также запретили недобросовестные практики независимо от того, использовался ли при создании трека ИИ. Под запрет попали массовая публикация однотипных композиций, манипуляции поиском и рекомендациями, имитация голосов известных артистов, а также искусственно ускоренные и замедленные версии треков.

По оценке «Яндекс Музыки», треки, созданные с использованием ИИ, занимают около 4,4% всего каталога, а среди новых релизов их доля составляет примерно 27%. В начале года сообщалось, что на российских музыкальных стримингах становятся популярны музыкальные треки, созданные с применением нейросетей. Так, сгенерированный ИИ трек «Расскажи, Снегурочка» от проекта Sasha Komovich занял 3-ю позицию на «Яндекс музыке». С 31 декабря по 11 января этот трек послушало 2 млн подписчиков «Плюса».

В «VK музыке» этот же трек вошел в пятерку самых прослушиваемых песен в новогодние праздники среди аудитории старше 25 лет, отметил главный редактор этого стриминга Сергей Мудрик. На «Кион музыке» трек «Расскажи, Снегурочка» вошел в число наиболее востребованных в новогоднюю ночь на сервисе.

При этом с ряда сервисов песня была удалена из-за нарушения авторских прав. Основой для сгенерированного трека послужил текст «Песенки Деда Мороза и Снегурочки» Юрия Энтина, который известен по мультфильму «Ну, погоди!». Представители 90-летнего поэта сообщили, что слышали о кавер-версии Александры, но отказались комментировать причины блокировки.