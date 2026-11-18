УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Депутаты Екатеринбургской городской думы положительно оценили подготовку города к отопительному сезону и приняли отчет о выполненных работах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики города.

Как рассказал директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин, в рамках подготовки в плановом режиме прошли четыре этапа гидравлических испытаний трубопроводов, заменено 33,5 км тепловых сетей. К работе подготовили 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов и более 3,8 тыс. км тепловых сетей. На теплоисточниках также сформировали основной и резервный запасы топлива.

Кроме того, проверили готовность более 9 тыс. потребителей тепловой энергии, в том числе 8 126 жилых домов и 1 270 объектов социальной сферы. Отдельно оценили состояние 82 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также семи организаций, владеющих тепловыми сетями в городе.

По итогам проверки 11 теплоснабжающих и теплосетевых организаций и 403 жилых дома признали неготовыми к подаче тепла. Еще три организации исключили из проверки. Им направили замечания и установили сроки их устранения. Исполнение требований взяли на контроль городские власти.

По завершении подготовки Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному сезону от Уральского управления Ростехнадзора. Документ подтверждает полную готовность города, ТСЖ и жилищного фонда к зимнему режиму.