УрБК, Москва, 18.11.2026. Дефицит консолидированного бюджета РФ по итогам января–сентября 2026 года составил 4 трлн 525,5 млрд руб. против 4 трлн 834 млрд руб. по итогам восьми месяцев. Это следует из материалов с сайта Федерального казначейства.

Таким образом, в сентябре бюджет был исполнен с профицитом 308,5 млрд руб. Доходы консолидированного бюджета за девять месяцев достигли 59 трлн 662 млрд руб., расходы — 64 трлн 187,4 млрд руб.

Дефицит федерального бюджета за январь–сентябрь составил 5 трлн 206,8 млрд руб. По итогам января–августа он достигал 5 трлн 799,9 млрд руб. Таким образом, в сентябре федеральный бюджет был исполнен с профицитом 593,1 млрд руб. Доходы федерального бюджета за девять месяцев составили 25 трлн 952,4 млрд руб., расходы — 31 трлн 752,3 млрд руб.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ за этот период исполнены с дефицитом 27,1 млрд руб. Их доходы составили 19 трлн 324,7 млрд руб., расходы — 19 трлн 351,8 млрд руб.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за январь–сентябрь исполнены с профицитом 548,5 млрд руб. При доходах в 17 трлн 607,4 млрд руб. расходы составили 17 трлн 58,9 млрд руб.

Профицит бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов достиг 159,9 млрд руб. Их доходы составили 3 трлн 163,3 млрд руб., расходы — 3 трлн 3,4 млрд руб.