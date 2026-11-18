УрБК, Москва, 18.11.2026. Доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи жилищных кредитов в России по итогам октября снизилась до исторического минимума — 28%.

Это предварительные результаты годового исследования «Ипотека в России 2026» Frank RG.

«Изменения условий семейной ипотеки привели к структурным сдвигам на рынке: доля госпрограммы по итогам октября 2026 года снизилась до исторического минимума – 28%, потеряв 39 процентных пунктов год к году», — говорится в сообщении компании.

Одновременно с этим выдачи ипотеки по рыночным программам выросли в 2,7 раза: за десять месяцев 2026 года их объем достиг 1,4 трлн руб. против 535 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.