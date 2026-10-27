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В Свердловской области падает количество выдач розничных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. В сентябре 2026 года в Свердловской области выдано 143,66 тыс. розничных кредитов на общую сумму 47,34 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 1%, а объем вырос на 13% (в августе 2026 года — 144,78 тыс. кредитов на 41,82 млрд руб.). Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

С такими результатами Свердловская область заняла 6-е место среди регионов по объему выдачи розничных кредитов. Доля жителей региона, оформивших новый кредит в сентябре, составила 3,4%. За девять месяцев 2026 года в регионе выдано 1 147,39 тыс. кредитов на 336,79 млрд руб. (27,1 кредита на 100 жителей).

Челябинская область заняла 9-е место: челябинцы оформили 110,38 тыс. кредитов на общую сумму 32,05 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач не изменилось, объем вырос на 13%. Доля жителей, оформивших новый кредит, составила 3,2%. За 9 месяцев 2026 года в регионе выдано 862,97 тыс. кредитов на 232,11 млрд руб.

Тюменская область на 20-м месте: в сентябре тюменцам выдали 57,41 тыс. кредитов на 20,76 млрд руб. За месяц количество выдач не изменилось, объем вырос на 16%. Доля жителей, оформивших новый кредит, составила 3,6%. За 9 месяцев 2026 года выдано 456,97 тыс. кредитов на 147,94 млрд руб.

В топ-5 регионов по объему выдачи розничных кредитов в сентябре вошла Москва — 164,75 млрд руб. (рост объема на 17%), Московская область — 116,66 млрд руб. (+16%), Санкт-Петербург — 81,62 млрд руб. (+24%), Татарстан — 51,32 млрд руб. (+25%) и Краснодарский край — 50,29 млрд руб. (+17%).

Самую высокую кредитную активность за девять месяцев 2026 года проявили жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, Сахалинской области, а также республики Алтай: с начала года в этих регионах было оформлено более 35 новых кредитов на каждые 100 человек. Самая низкая кредитная активность зафиксирована в Чечне и Ингушетии: менее трех кредитов на каждые 100 жителей.

В целом по стране в сентябре 2026 года банки выдали россиянам 4,42 млн розничных кредитов на 1,48 трлн руб. За месяц количество выдач выросло на 1%, а объем — на 17%. В годовом выражении количество выдач выросло на 32%, объем — на 38%. Среднемесячный объем выдач за 9 месяцев 2026 года составил 1,15 трлн руб.

За III квартал 2026 года россияне оформили 12,86 млн розничных кредитов на общую сумму 3,94 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов выросло на 28%, объем — на 22%. Всего за девять месяцев 2026 года выдано 34,54 млн розничных кредитов на 10,38 трлн руб.

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