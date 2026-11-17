УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Муниципалитетам Свердловской области увеличат лимит бюджетных кредитов до 1,5 млрд рублей. Это следует из проекта бюджета региона на 2027 год, принятого в первом чтении депутатами областного заксобрания.

Максимальный лимит кредитования для территорий увеличен с 1 млрд до 1,5 млрд рублей. Как пояснил губернатор Денис Паслер, корректировка лимита проведена по обращениям муниципалитетов. При этом на текущий момент заявок на предоставление таких займов не поступало.

Согласно проекту бюджета, доходы региона в 2027 году запланированы на уровне 480,6 млрд рублей, расходы — 526 млрд рублей. В ходе подготовки документа ко второму чтению параметры доходной и расходной частей будут уточнены с учетом объема средств, поступающих из федерального бюджета.