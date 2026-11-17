УрБК, Москва, 17.11.2026. Совет Европейского союза (ЕС) утвердил новый пакет санкций. Под ограничения попали сразу три организации из Свердловской области: екатеринбургский «Контур.Банк», «Первоуральскбанк» и Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ).

В обосновании санкций Евросоюз указал, что «Первоуральскбанк» и «Контур.Банк» — это региональные коммерческие банки, входящие в десятку крупнейших банков Уральского федерального округа (УрФО). Отдельно отмечено, что ПАО «Контур.Банк» работает как дочернее предприятие IT-гиганта «СКБ Контур» и подписало соглашение с Банком России об участии в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля.

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (Верхняя Пышма) включили в реестр за аффинаж драгоценных металлов, выпуск каталитических систем, припоев и проволоки для внутреннего и зарубежного рынков.

Помимо свердловских организаций, в санкционные списки вошли банки из других регионов УрФО: челябинский «Снежинский», курганский «Кетовский» и тюменский «Стройлесбанк». Также в список попал коммерческий банк «Агропромкредит», который, как указано в обосновании, находится под преимущественным контролем Российской Федерации в лице Росимущества.

ЕС вчера расширил санкционный список сразу на 113 позиций, включив туда 12 физических лиц и 101 организацию. Соответствующее постановление опубликовано в официальном журнале ЕС от 16 ноября.