Число поддельных банкнот в России ощутимо сократилось за год

УрБК, Москва, 16.11.2026. В III квартале 2026 года в России выявлено 1 тыс. 290 банкнот Банка России с признаками подделки, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (1 тыс. 645 шт.). Об этом говорится в информационном материале регулятора о наличном денежном обороте за III квартал 2026 года.

Больше всего поддельных купюр выявлено номиналом «пять тысяч рублей» — 795 шт., номиналом «одна тысяча рублей» — 416 шт. и 35 купюр номиналом «две тысячи рублей». Количество выявленных поддельных монет также сократилось — с 18 до 12 шт.

За последний год вырос объем наличных в обращении. На 1 октября 2026 года сумма наличных денег в обращении достигла 22 784,3 млрд руб. против 18 632,7 млрд руб. на ту же дату годом ранее. Темп прироста объема наличных денег в обращении ускорился с 3,7% до 7,1%. Основную часть наличной массы составляют банкноты — 22 трлн 652,0 млрд руб., или 99,4%; на монеты приходится 132,3 млрд руб., или 0,6%.