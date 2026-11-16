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Екатеринбургский перинатальный центр объединят с городской больницей № 7

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Екатеринбургский клинический перинатальный центр объединят с Центральной городской больницей № 7. Инициатива исходила от коллектива перинатального центра, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Объединение позволит создать единую диагностическую базу и упростить взаимодействие между специалистами двух учреждений. В частности, врачи перинатального центра получат доступ к специалистам многопрофильной больницы — кардиологам, неврологам, хирургам и эндокринологам. Это позволит расширить возможности наблюдения за беременными женщинами с сопутствующими заболеваниями.

Предполагается, что объединение также обеспечит преемственность медицинской помощи: женщины смогут наблюдаться в женской консультации, рожать в перинатальном центре, а затем получать медицинскую помощь вместе с членами семьи в рамках единого медицинского кластера.

В перспективе также рассматривается возможность строительства нового современного родильного дома.

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