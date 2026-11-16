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В Екатеринбурге состоится XVII «Евразийская неделя маркетинга»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. 26 ноября 2026 года в Екатеринбурге пройдет 17-я «Евразийская неделя маркетинга» — главное отраслевое событие региона, которое объединит маркетологов, руководителей компаний и специалистов по рекламе и коммуникациям.

Конференция состоится 26 ноября в пространстве Teatro Veneziano (Покровский Пассаж, ул. Розы Люксембург, 4; вход с ул. Гоголя). Начало мероприятия запланировано на 10:00 по местному времени. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрен формат онлайн-участия. На следующий день, 27 ноября, в отеле Novotel в рамках мероприятия выступит Михаил Пономаренко с мастер-классом «Как через контент в соцсетях работать с целевой аудиторией, которая купит в 2027».

В программе конференции заявлены выступления практиков из крупных федеральных и уральских компаний. Среди подтвержденных спикеров — директор по маркетингу Bright Fit Юлия Горбунова, директор по маркетингу «Жизньмарт» Юлия Самусенко, директор по бренду компании «Брусника» Денис Давыдов, экс-управляющий директор центра бизнес-аналитики и маркетинговых решений УБРиР Мадина Мельник, вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH Юрий Толмачев, арт-директор бара «Молодость» Александр Цариков, директор медийного агентства AMG и член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев, основатель агентства интернет-рекламы «Промо Эксперт» Евгений Летов, а также директор Z&G.Branding, Z&G.Event и «Евразийской недели маркетинга» Владимир Жолобов.

Участники обсудят применение искусственного интеллекта в маркетинге, стратегии привлечения и удержания клиентов, бренд-стратегии и позиционирование, развитие digital-направлений, создание новых продуктов и оценку эффективности рекламных инструментов.

Цена билета на конференцию составляет от 8 500 до 16 000 руб.

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