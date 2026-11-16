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В Магнитогорске ТД ММК получил награду за лучший интернет-проект

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2026. Торговый дом ММК (Магнитогорскиц металлургический комбинат) стал лауреатом конкурса «Лучший интернет-проект года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Итоги конкурса подвели на Международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2026». Проект маркетплейса ТД ММК удостоился награды в номинации «Мобильность». Корпоративный маркетплейс Группы ММК стал значимым каналом продаж. В 2025 году через него реализовали 242 тыс. тонн металлопродукции.

В 2024 году компания запустила мобильное приложение MMK-MARKET. Оно повторяет функционал интернет-магазина. На тот момент это было единственное мобильное приложение среди российских металлургических маркетплейсов. Количество скачиваний превысило 3 тыс.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
18 ноября 202514:33

На конкурсе «Лучший интернет-проект 2025» ТД «ММК» стал победителем и лауреатом в трех номинациях

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2025. На конкурсе «Лучший интернет-проект 2025» в рамках «Металл-Экспо 2025» Торговый дом ММК, представивший на суд жюри маркетплейс MMK-MARKET, стал победителем и лауреатом в трех номинациях. В пресс-службе предприятия рассказали, что в номинации «Сервис» компания получила главный приз за высококачественные и удобные решения для клиентов, которые создают эффективные коммуникационные цепочки и сокращают время отклика. Победной стала и номинация «E-commerce», где ТД были зафиксированы комфортные и продуманные онлайн-решения, поддержка электронных заказов, удобные
06 ноября 202414:33

Мобильное приложение маркетплейса ММК получило Гран-при отраслевого конкурса «Лучший интернет-проект 2024 года»

УрБК, Магнитогорск, 06.11.2024. Мобильное приложение маркетплейса ММК получило Гран-при и было отмечено в номинациях «Сервис» и «E-commerce» отраслевого конкурса «Лучший интернет-проект 2024 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ». ИТ-проект был представлен на конкурсную программу Торговым домом ММК. Итоги конкурса были подведены на прошедшей в Москве международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2024». Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» В пресс-службе предприятия сообщили, что мобильное приложение корпоративного маркетплейса ММК было запущено в