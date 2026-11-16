В Магнитогорске ТД ММК получил награду за лучший интернет-проект

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2026. Торговый дом ММК (Магнитогорскиц металлургический комбинат) стал лауреатом конкурса «Лучший интернет-проект года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Итоги конкурса подвели на Международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2026». Проект маркетплейса ТД ММК удостоился награды в номинации «Мобильность». Корпоративный маркетплейс Группы ММК стал значимым каналом продаж. В 2025 году через него реализовали 242 тыс. тонн металлопродукции.

В 2024 году компания запустила мобильное приложение MMK-MARKET. Оно повторяет функционал интернет-магазина. На тот момент это было единственное мобильное приложение среди российских металлургических маркетплейсов. Количество скачиваний превысило 3 тыс.