ГлавнаяНовости
Вчера12:51

В Кушве суд приговорил к колонии оператора АЗС за хищение 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Свердловской области Кушвинский городской суд вынес приговор двум участникам хищения топлива на сумму свыше 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Суд признал Никиту Кондратовича и Ильнура Авзалова виновными по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Их признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, с сентября 2023 года по апрель 2024 года Кондратович работал оператором АЗС ООО «Тура-лес». Он получал деньги от водителей автоцистерн за неполный слив дизельного топлива. Оператор передавал в бухгалтерию документы с ложными данными о полном объеме выгрузки. Предприятие оплачивало поставку полностью. Остаток топлива водители забирали себе.

Ущерб компании составил более 11 млн руб. Часть этой суммы Авзалов возместил в ходе предварительного расследования. Материалы в отношении второго водителя выделили в отдельное производство. Суд назначил Кондратовичу четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали свыше 5 млн руб. в пользу предприятия. Авзалов получил два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составил два года.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
23 октября 202612:48

В Верхней Салде вынесен приговор по делу о растрате дизтоплива на «ВСМПО-АВИСМА»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Верхнесалдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении работников ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — старшего мастера одного из цехов, а также двух водителей, признанных виновными в растрате и присвоении почти 4 тыс. т дизельного топлива с использованием служебного положения. Об этом сегодня сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Суд установил, что старший мастер неоднократно передавал вверенные ему топливные карты предприятия водителям, которые, в свою очередь, передавали их третьим лицам для заправки стороннего транспорта. За
15 июля 202612:48

В Асбесте трое участников ОПГ получили до 4 лет колонии за хищение 3,7 млн рублей у пенсионеров

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2026. Асбестовский городской суд вынес приговор троим местным жителям — двум юношам и девушке, — которые признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Как установило следствие, в 2023 году подсудимые вступили в преступное сообщество, специализировавшееся на хищении денежных средств у пожилых граждан. В период с апреля по май 2023 года неустановленные участники группы звонили пенсионерам и под предлогом оказания срочной помощи родственникам или знакомым, якобы
27 мая 202512:48

В Карпинске вынесли приговор бывшим работникам местного завода за хищение имущества на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2025. Карпинский городской суд вынес приговор пятерым бывшим работникам местного электромашиностроительного завода за хищение имущества на сумму более 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Согласно материалам дела, в период с марта 2023 года по январь 2024 года осужденные, являвшиеся на тот момент работниками предприятия, совершили кражу лома черного металла из помещения сварочного участка цеха предприятия. Кроме того, в период с марта по май 2023 года осужденная, являвшаяся старшим кладовщиком на заводе, действуя в корыстных