В Кушве суд приговорил к колонии оператора АЗС за хищение 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Свердловской области Кушвинский городской суд вынес приговор двум участникам хищения топлива на сумму свыше 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Суд признал Никиту Кондратовича и Ильнура Авзалова виновными по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Их признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, с сентября 2023 года по апрель 2024 года Кондратович работал оператором АЗС ООО «Тура-лес». Он получал деньги от водителей автоцистерн за неполный слив дизельного топлива. Оператор передавал в бухгалтерию документы с ложными данными о полном объеме выгрузки. Предприятие оплачивало поставку полностью. Остаток топлива водители забирали себе.

Ущерб компании составил более 11 млн руб. Часть этой суммы Авзалов возместил в ходе предварительного расследования. Материалы в отношении второго водителя выделили в отдельное производство. Суд назначил Кондратовичу четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали свыше 5 млн руб. в пользу предприятия. Авзалов получил два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составил два года.