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В Верхней Салде вынесен приговор по делу о растрате дизтоплива на «ВСМПО-АВИСМА»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Верхнесалдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении работников ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — старшего мастера одного из цехов, а также двух водителей, признанных виновными в растрате и присвоении почти 4 тыс. т дизельного топлива с использованием служебного положения. Об этом сегодня сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что старший мастер неоднократно передавал вверенные ему топливные карты предприятия водителям, которые, в свою очередь, передавали их третьим лицам для заправки стороннего транспорта. За эту услугу участники схемы получали денежные средства и делили их между собой. Кроме того, мастер заправил личный автомобиль дизельным топливом по корпоративной карте.

Нарушения выявила служба экономической безопасности Корпорации при проверке использования топливных карт. В результате противоправных действий предприятие лишилось 3 тыс. 790 л дизельного топлива.

В судебном заседании двое подсудимых вину не признали. Один из них заявил, что однократно заправил личный автомобиль по карте, но на следующий день перелил топливо из канистр в бак лесовоза предприятия. Второй отрицал передачу карт третьим лицам и получение денег. Третий подсудимый полностью признал вину и подтвердил, что по указанию мастера передавал карты посторонним, а выручку делил с ним пополам.

Суд признал старшего мастера виновным в двух преступлениях по фактам растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и одному — в части хищения топлива (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Двое водителей признаны виновными в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Старшему мастеру назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Одному из водителей — 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработной платы. Второму водителю с учетом признания вины и смягчающих обстоятельств назначен штраф в размере 20 000 руб. (ниже низшего предела).

Гражданский иск Корпорации удовлетворен: солидарно с мастера и первого водителя взыскано 44 тыс. 088 руб., солидарно с мастера и второго водителя — 154 тыс. 859 руб. 10 коп., лично с мастера — 9 тыс. 919 руб. 80 коп. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль мастера, использовавшийся при совершении преступления. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток», — сообщили в пресс-службе.

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