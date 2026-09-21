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Госзакупки бензина и дизтоплива в РФ выросли на 16% за восемь месяцев

УрБК, Москва, 21.09.2026. Государственные заказчики в России в январе – августе 2026 года разместили 43,4 тыс. тендеров на закупку бензина и дизельного топлива, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость закупок выросла на 30%, до 289 млрд руб., следует из анализа данных системы «Тендерплан», подготовленного для «Ведомостей».

В августе число тендеров увеличилось на 27% в годовом выражении, до 4 486, а их совокупная стоимость выросла в 1,6 раза, до 23,4 млрд руб.

Рост закупок происходит на фоне сложной ситуации на российском топливном рынке. В течение года власти принимали меры для поддержания внутреннего предложения, в том числе ограничивали экспорт нефтепродуктов. С 1 августа правительство ввело временный запрет на вывоз бензина, дизтоплива, судового топлива и отдельных видов газойлей, который в целом действует до 31 января 2027 года. Для отдельных категорий дизельного топлива предусмотрены исключения.

В конце августа ограничения на экспорт дизельного топлива производителями были продлены до конца сентября. Одновременно власти и нефтяные компании координируют дополнительные поставки на внутренний рынок. Минэнерго сообщало, что совместно с регионами и нефтяными компаниями реализует меры по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов с учетом потребностей конкретных регионов.

На ситуацию влияют и перебои в работе нефтеперерабатывающих предприятий. В сентябре ряд крупных НПЗ сокращал или приостанавливал производство после повреждения оборудования. По данным Reuters, проблемы затронули несколько предприятий, являющихся крупными производителями дизельного топлива.

Сложности с поставками летом фиксировались и в регионах. В Свердловской области власти в конце августа сообщали о сложной ситуации с обеспечением топливом, связывая ее, в частности, с сезонным ростом спроса и логистическими факторами. Регион обратился в Минэнерго РФ с просьбой о перераспределении поставок между сетями АЗС. При этом социально значимые потребители, включая медицинские, аварийно-спасательные и пожарные службы, общественный транспорт и предприятия АПК, получали топливо в полном объеме.

На фоне роста оптовых цен власти также корректировали правила проведения государственных закупок моторного топлива. В июле было приостановлено до конца 2026 года действие порядка определения начальной максимальной цены контракта на моторное топливо, а ФАС и Минфин получили полномочия устанавливать соответствующие правила на период приостановки.

Потребительские цены на топливо в России в начале сентября продолжали расти. По данным Росстата, с 1 по 7 сентября бензин подорожал на 0,9%, а с начала года – на 21,2%. Средняя цена литра бензина на 7 сентября составляла 78,25 руб., дизельного топлива – 88,44 руб.

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