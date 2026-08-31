Правительство продлило запрет на экспорт отдельных видов топлива
УрБК, Москва, 31.08.2026. Правительство РФ продлило до 30 сентября 2026 года включительно временный запрет на вывоз отдельными производителями ряда видов топлива. Соответствующее постановление подписано, сообщили в пресс‑службе кабмина.
Ограничения распространяются на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. В правительстве пояснили, что мера призвана поддержать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.
В кабмине уточнили, что общий запрет на экспорт топлива в России действует до 31 января 2027 года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ранее ограничение было установлено по 31 августа 2026 года — теперь его срок продлен еще на месяц.