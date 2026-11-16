Генконсул Вьетнама завершила дипмиссию в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг завершила дипломатическую миссию в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Нгуен Май Хыонг работала в Екатеринбурге с июля 2024 года. Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин на итоговой встрече поблагодарил дипломата за работу. «Благодарю вас и ваших коллег за плодотворную работу, открытость и профессионализм. Мы надеемся, что вы не потеряете связь со Средним Уралом, и рассчитываем на ваше дальнейшее содействие в вопросах укрепления сотрудничества региона с Вьетнамом», — сказал Д. Ионин.

Генеральное консульство Вьетнама в Екатеринбурге действует с 2007 года. Консульский округ включает несколько российских регионов.