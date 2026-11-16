УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Свердловская область вошла в число лидеров по темпам реализации строительных проектов и по итогам полугодия заняла четвертую строчку рейтинга Минстроя РФ.

Рейтинг федерального ведомства обновляется каждый квартал и учитывает 83 показателя — от сроков административных процедур до цифровой зрелости региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.

«За год мы существенно улучшили свои позиции в рейтинге, в том числе и за счет сокращения административных процедур. Сегодня время от получения плана земельного участка до разрешения на ввод составляет 160 дней при среднем значении по стране – 244 дня», — прокомментировал результаты рейтинга губернатор Денис Паслер в официальном канале «Макс».

Объем ввода жилья в Свердловской области ежегодно превышает 3 млн кв. м. За девять месяцев 2026 года в регионе введено 2,8 млн кв. м, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Регион одним из первых в стране внедрил механизм комплексного развития территорий. Он позволяет одновременно с возведением нового жилья создавать необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру, формируя комфортную городскую среду в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Сокращение сроков позволяет ускорить ввод в эксплуатацию социальных объектов – школ, больниц, детсадов, при сохранении всех требований к качеству строительных работ и безопасности зданий», — сообщил Д. Паслер и добавил, что для дальнейшего ускорения строительного цикла в области действует специальная дорожная карта, утвержденная губернатором в апреле 2026 года.