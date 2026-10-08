Свердловская область по скорости строительства заняла 26-е место в РФ

УрБК, Москва, 08.10.2026. Свердловская область заняла 26-е место среди 78 регионов по скорости строительства. Средняя скорость строительства дома в регионе — 689,32 дня (около 1 года 11 месяцев). Это следует из рейтинга, подготовленного Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ).

За три года в области введено 3 552 162 кв. м многоквартирных домов по ДДУ, средняя площадь дома — 4 508 кв. м, средняя этажность — 18,7 этажа. Преобладающий материал стен — монолит-кирпич, преобладающая этажность — высокая. По сравнению с предыдущим рейтингом регион опустился на одну позицию (было 25-е место).

Челябинская область занимает 10-е место в рейтинге. Средняя скорость строительства — 585,23 дня (около 1 года 7 месяцев). За три года введено 1 663 191 кв. м МКД по ДДУ, средняя площадь дома — 7 492 кв. м, средняя этажность — 13,1 этажа. Преобладающий материал стен — панель, преобладающая этажность — высокая. В текущем рейтинге область потеряла две позиции (ранее была 8-й).

Тюменская область занимает 54-е место в рейтинге. Средняя скорость строительства — 821,7 дня (около 2 лет 3 месяцев). За три года введено 4 187 488 кв. м МКД по ДДУ, средняя площадь дома — 10 792 кв. м, средняя этажность — 18,2 этажа. Преобладающий материал стен — монолит-кирпич, преобладающая этажность — высокая. По сравнению с предыдущим рейтингом регион опустился на 5 позиций (было 49-е место).

Из остальных субъектов УрФО в рейтинге присутствует только Курганская область — 62-е место. Средняя скорость строительства — 895,95 дня (около 2 лет 5 месяцев). За три года введено 365 997 кв. м МКД по ДДУ, средняя площадь дома — 8 512 кв. м, средняя этажность — 14,8 этажа. Преобладающий материал стен — монолит-кирпич, преобладающая этажность — средняя. Регион поднялся на 4 позиции (было 66-е место).

Самые низкие позиции в рейтинге (то есть самое медленное строительство) занимают: Республика Дагестан — 78-е место (1938,03 дня), Московская область — 77-е (1268,69 дня), Санкт-Петербург — 76-е (1251,8 дня), Рязанская область — 75-е (1219,25 дня), Республика Адыгея — 74-е (1154,72 дня).

Москва в рейтинге занимает 73-е место со средней скоростью строительства 1087,19 дня (почти 3 года). За три года в столице введено 19 312 440 кв. м МКД по ДДУ — это абсолютный максимум среди всех регионов. Средняя площадь дома — 22 964 кв. м, средняя этажность — 26 этажей, преобладающий материал стен — монолит-кирпич, преобладающая этажность — высокая.

Краснодарский край — 72-е место (1061,58 дня), при этом регион ввел 6 561 006 кв. м МКД по ДДУ — второй результат после Москвы. Санкт-Петербург — 76-е место (1251,8 дня), введено 6 606 326 кв. м.

Данные представлены по состоянию на 1 октября. Рейтинг учитывает ввод многоквартирных домов по ДДУ за 3 года — то есть в расчете использованы данные за трехлетний период, предшествующий этой дате.